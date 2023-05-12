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ГлавнаяЛюди- (-) Эльза

- (-) Эльза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: - Луиза

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Елена

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: - Георгий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно