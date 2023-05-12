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Люди
- (-) Эльза
- (-) Эльза
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
- (Гегель) Луиза
Дети
- Георгий
- (-) Елена
Добавил:
АГ
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
- Луиза
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
- Елена
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
- Георгий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
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