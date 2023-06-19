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Бобров Василий Викторович

Место рождения

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1859

Дата смерти

13.08.1907 ст.

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Бобровъ Виктор Иванович

Мать: не указана

Козино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
12.11.1883 ст.

Жена: Боброва Александра Стефановна

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396119#154 Поручители по жениху: Гаврильцевской волости деревни Реброва крестьянин Михаил Дмитриевич Биляков и Турундаевской волости села Локтунова крестьянин... Показать все
Смерть
13.08.1907 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#262 от чахотки