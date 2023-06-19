Бобров Василий Викторович
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти13.08.1907 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Бобровъ Виктор Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1883 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396119#154 Поручители по жениху: Гаврильцевской волости деревни Реброва крестьянин Михаил Дмитриевич Биляков и Турундаевской волости села Локтунова крестьянин... Показать все
Смерть
13.08.1907 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/396332#262 от чахотки