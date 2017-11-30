Яудземс Ивар Янович
Место рождения
Дата рождения18.12.1954
Дата смерти30.11.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1954
Рождение ребёнка
07.07.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Огре, Ogres novads
Смерть
30.11.2017
Эргли, Ērgļu pagasts, Madonas novads