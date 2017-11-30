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Яудземс Ивар Янович

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Место рождения

Акнисте, Jēkabpils novads

Дата рождения

18.12.1954

Дата смерти

30.11.2017

Пол

Мужской

Отец

1934 г.р.

Мать

1935 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1954

Отец: Варна Янис Антонович

Мать: Васильева Бронислава Донатовна

Акнисте, Jēkabpils novads
Рождение ребёнка
07.07.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Огре, Ogres novads
Смерть
30.11.2017
Эргли, Ērgļu pagasts, Madonas novads
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