Пераскева Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пераскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1828 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Маркел Николаев

Отец ребёнка: Ерышов Николай Алексеев

д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1861

Сын: Федот Николаев

Отец ребёнка: Ерышов Николай Алексеев

д.Высоковка
Рождение ребёнка
21.08.1863 ст.

Сын: Адриан Николаев

Отец ребёнка: Ерышов Николай Алексеев

д.Высоковка
Воспр. - Матфей Иванов
Рождение ребёнка
11.11.1866 ст.

Сын: Филипп Николаев

Отец ребёнка: Ерышов Николай Алексеев

д.Высоковка
Воспр. - той же деревни и звания Илья Тимофеев
Рождение ребёнка
27.04.1869 ст.

Дочь: Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Ерышов Николай Алексеев

д.Высоковка
Воспр.- Ивана Васильева, отдан. в воен. службу жена Матрона Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерышов Николай Алексеев

Смерть
Неизвестно