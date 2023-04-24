Пераскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Маркел Николаев
Отец ребёнка: Ерышов Николай Алексеев
д.Высоковка
Рождение ребёнка
Вычислено 1861
Сын: Федот Николаев
Отец ребёнка: Ерышов Николай Алексеев
д.Высоковка
Рождение ребёнка
21.08.1863 ст.
Сын: Адриан Николаев
Отец ребёнка: Ерышов Николай Алексеев
д.Высоковка
Воспр. - Матфей Иванов
Рождение ребёнка
11.11.1866 ст.
Сын: Филипп Николаев
Отец ребёнка: Ерышов Николай Алексеев
д.Высоковка
Воспр. - той же деревни и звания Илья Тимофеев
Рождение ребёнка
27.04.1869 ст.
Дочь: Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Ерышов Николай Алексеев
д.Высоковка
Воспр.- Ивана Васильева, отдан. в воен. службу жена Матрона Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно