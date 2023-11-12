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Афанасьев Борис Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.02.1931

Дата смерти

28.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1931

Отец: Афанасьев Алексей Иванович

Мать: Афанасьева Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
1950

Сын: Афанасьев Евгений Борисович

Мать ребёнка: Афанасьева Зинаида Николаевна

Бракосочетание
03.03.1951

Жена: Афанасьева Зинаида Николаевна

Рождение ребёнка
07.11.1955

Сын: Афанасьев Александр Борисович

Мать ребёнка: Афанасьева Зинаида Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Зинаида Николаевна

Смерть
28.07.1976
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