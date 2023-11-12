Афанасьев Борис Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.02.1931
Дата смерти28.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1931
Рождение ребёнка
1950
Сын: Афанасьев Евгений Борисович
Мать ребёнка: Афанасьева Зинаида Николаевна
Бракосочетание
03.03.1951
Рождение ребёнка
07.11.1955
Сын: Афанасьев Александр Борисович
Мать ребёнка: Афанасьева Зинаида Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.07.1976