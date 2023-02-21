Гуселетова Пелагея Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуселетова Пелагея Федотовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Гуселетов Василий Харламович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Гуселетов Василий Харламович

д. Бабье
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуселетов Василий Харламович

Смерть
Неизвестно
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