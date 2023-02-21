Гуселетова Пелагея Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Гуселетов Василий Харламович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Гуселетов Василий Харламович
д. Бабье
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно