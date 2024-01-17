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Корлякова Фёкла Зиновьевна

Место рождения

Селетки, Большесосновский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Корляков Зиновий

Мать: не указана

Селетки, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1876

Сын: Корляков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Корляков Филипп Еремеевич

Рождение ребёнка
1881

Сын: Корляков Николай Филиппович

Отец ребёнка: Корляков Филипп Еремеевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Корляков Иван Филиппович

Отец ребёнка: Корляков Филипп Еремеевич

Селетки, Большесосновский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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