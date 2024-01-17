Корлякова Фёкла Зиновьевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Корляков Зиновий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Отец ребёнка: Корляков Филипп Еремеевич
Рождение ребёнка
1881
Сын: Корляков Николай Филиппович
Отец ребёнка: Корляков Филипп Еремеевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Корляков Филипп Еремеевич
Смерть
Неизвестно