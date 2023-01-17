Денисов Павел Тихонович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Денисов Тихон Фадеевич
Мать: ?
Бракосочетание
23.01.1885
Рождение ребёнка
20.07.1886
Мать ребёнка: Денисова Пелагея Потолова
Рождение ребёнка
05.01.1894
Мать ребёнка: Денисова Пелагея Потолова
Рождение ребёнка
22.06.1895
Дочь: Февронья Павловна
Мать ребёнка: Денисова Пелагея Потолова
Рождение ребёнка
25.09.1902
Мать ребёнка: Денисова Пелагея Потолова
Рождение ребёнка
26.05.1904
Мать ребёнка: Денисова Пелагея Потолова
Смерть
Неизвестно