Сын Смирного Петр (Петрушка) Михайлов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сын Смирного Петр (Петрушка) Михайлов

Место рождения

поч. Агафоновский, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1629

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1629

Отец: Сын Смирного Михаил (Мишка) Ефимов

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Смирнов Елисей (Елеско) Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1660

Сын: Смирнов Василий Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1666

Сын: Смирнов Тимофей Петров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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