Сын Смирного Петр (Петрушка) Михайлов
Место рожденияпоч. Агафоновский, Истобенская волость, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1629
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1629
Отец: Сын Смирного Михаил (Мишка) Ефимов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Смирнов Елисей (Елеско) Петров
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1660
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1666
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678