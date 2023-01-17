Великанова Елизавета Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.03.1917
Дата смерти02.11.1977
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1917
Отец: Шобонов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1937
Рождение ребёнка
25.05.1941
Рождение ребёнка
13.02.1954
Смерть
02.11.1977
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область