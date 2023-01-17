Великанова Елизавета Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВеликанова Елизавета Васильевна

Великанова Елизавета Васильевна

avatar

Место рождения

Озерки, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

06.03.1917

Дата смерти

02.11.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1917

Отец: Шобонов Василий

Мать: не указана

Озерки, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.11.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Великанов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
25.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Великанов Владимир Александрович

Рождение ребёнка
13.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Великанов Владимир Александрович

Смерть
02.11.1977
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close