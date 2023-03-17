Янин Сергей Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янин Сергей Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Янин Николай Максимович

Мать: Янина Лидия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Янина Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Янин Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Янина Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Янина Татьяна Юрьевна

Смерть
Неизвестно
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