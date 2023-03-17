Янин Сергей Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Янин Николай Максимович
Мать: Янина Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Янина Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Янина Татьяна Юрьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Янина Татьяна Юрьевна
Смерть
Неизвестно