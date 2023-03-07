Полуэктов Павел Егорович
Место рождения
Дата рождения18.12.1906
Дата смерти28.05.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Полуэктова -Мальцева Ираида Александровна
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
28.05.1966