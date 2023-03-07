Полуэктов Павел Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полуэктов Павел Егорович

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Место рождения

Тирлянский, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.12.1906

Дата смерти

28.05.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Тирлянский, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.10.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полуэктова -Мальцева Ираида Александровна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Смерть
28.05.1966
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