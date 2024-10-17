Васильева? Пелагея Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева? Пелагея Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

15.05.1922

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1833 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аврамий Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Абрамова ?

Отец ребёнка: Аврамий Алексеев

Смерть
15.05.1922
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область

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