Васильева? Пелагея Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смерти15.05.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аврамий Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Абрамова ?
Отец ребёнка: Аврамий Алексеев
Смерть
15.05.1922
Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область