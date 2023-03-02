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Грязных Корнил
Грязных Корнил
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1789
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Грязных Василий
1769 г.р.
Мать
Грязных (Бакшеева) Мавра
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец:
Грязных Василий
Мать:
Грязных Мавра
Смерть
Неизвестно
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