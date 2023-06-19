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Конев Илья Тимофеевич

Место рождения

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

20.07.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1866

Отец: Конев Тимофей Акимович

Мать: Ирина Варлаамовна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Крещение
24.07.1866
Бракосочетание
03.02.1888

Жена: Татьяна Гордеевна

Рождение ребёнка
29.10.1888

Дочь: Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
31.10.1890

Сын: Конев Михаил Ильич

Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.11.1891

Дочь: Екатерина Ильинична

Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.08.1894

Дочь: Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.08.1896

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
13.05.1899

Дочь: Гликерия Ильинична

Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
01.07.1901

Дочь: Марфа Ильинична

Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
04.11.1902

Дочь: Матрена Ильинична

Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна

Лукин Наволок, Кондопожский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно