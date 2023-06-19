Конев Илья Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения20.07.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1866
Отец: Конев Тимофей Акимович
Мать: Ирина Варлаамовна
Крещение
24.07.1866
Бракосочетание
03.02.1888
Жена: Татьяна Гордеевна
Рождение ребёнка
29.10.1888
Дочь: Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна
Рождение ребёнка
31.10.1890
Сын: Конев Михаил Ильич
Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна
Рождение ребёнка
19.11.1891
Дочь: Екатерина Ильинична
Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна
Рождение ребёнка
01.08.1894
Дочь: Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна
Рождение ребёнка
10.08.1896
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна
Рождение ребёнка
13.05.1899
Дочь: Гликерия Ильинична
Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна
Рождение ребёнка
01.07.1901
Дочь: Марфа Ильинична
Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна
Рождение ребёнка
04.11.1902
Дочь: Матрена Ильинична
Мать ребёнка: Татьяна Гордеевна
Смерть
Неизвестно