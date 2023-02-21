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(Учаева) Устинья Петровна
(Учаева) Устинья Петровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Учаев Петр Григорьевич
Мать
Учаева (Табакова) Екатерина Максимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
СЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Учаев Петр Григорьевич
Мать:
Учаева Екатерина Максимовна
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