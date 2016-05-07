Чистякова (Малькова) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1940
Дата смерти07.05.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.09.1963
Дочь: Семенова (Чистякова) Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Чистяков Борис Николаевич
Рождение ребёнка
22.06.1971
Сын: Чистяков Александр Борисович
Отец ребёнка: Чистяков Борис Николаевич
Смерть
07.05.2016