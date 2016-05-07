Чистякова (Малькова) Людмила Александровна 15.07.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чистякова (Малькова) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1940

Дата смерти

07.05.2016

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистяков Борис Николаевич

Рождение ребёнка
30.09.1963

Дочь: Семенова (Чистякова) Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Чистяков Борис Николаевич

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Рождение ребёнка
22.06.1971

Сын: Чистяков Александр Борисович

Отец ребёнка: Чистяков Борис Николаевич

Камышлов, Камышловский, Свердловская область
Смерть
07.05.2016

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