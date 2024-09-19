Курочкин Николай Николаевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Курочкин Николай Николаевич

Автор
АБ
Бахвалов А.

мужской, родился Неизвестно, Белая Колпь, Шаховская, Московская область

умер Неизвестно

Отец
Курочкин Николай Михайлов19.12.1894 г.р.
Мать
Курочкина Матрёна Васильева1899 г.р.
Супруги
Курочкина (Горячева) Нина ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курочкин Николай Михайлов

Мать: Курочкина Матрёна Васильева

Белая Колпь, Шаховская, Московская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина (Горячева) Нина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Курочкина (Горячева) Нина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курочкина (Горячева) Нина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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