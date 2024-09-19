Курочкин Николай Николаевич
мужской, родился Неизвестно, Белая Колпь, Шаховская, Московская область
умер Неизвестно
ОтецКурочкин Николай Михайлов19.12.1894 г.р.
МатьКурочкина Матрёна Васильева1899 г.р.
Супруги
Курочкина (Горячева) Нина ЯковлевнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Белая Колпь, Шаховская, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина (Горячева) Нина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Курочкина (Горячева) Нина Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно