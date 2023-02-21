Шельпяков Виктор Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1915
Дата смерти22.03.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1915
Рождение ребёнка
03.09.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шельпякова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шельпякова Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шельпякова Анна
Смерть
22.03.1976
Можга, город Можга, Удмуртская Республика