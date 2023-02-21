Шельпяков Виктор Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шельпяков Виктор Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1915

Дата смерти

22.03.1976

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1915

Отец: Шельпяков Спиридон Николаевич

Мать: Шельпякова Афанасия Николаевна

Рождение ребёнка
03.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шельпякова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шельпякова Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шельпякова Анна

Смерть
22.03.1976
Можга, город Можга, Удмуртская Республика
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