Карнушина-Шаршова Мария Павловна
Место рождения
Дата рождения17.05.1928
Дата смерти14.04.2013
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1928
Отец: Шаршов Павел Иванович
Мать: Шаршова Мария Романовна
Рождение ребёнка
30.12.1952
Сын: Карнушин Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Карнушин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
30.09.1956
Дочь: Беляева-Карнушина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Карнушин Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.02.1961
Сын: Карнушин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Карнушин Николай Дмитриевич
Смерть
14.04.2013