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Карнушина-Шаршова Мария Павловна

Место рождения

Щучинские Пески, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

17.05.1928

Дата смерти

14.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1928

Отец: Шаршов Павел Иванович

Мать: Шаршова Мария Романовна

Щучинские Пески, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.12.1952

Сын: Карнушин Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Карнушин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
30.09.1956

Дочь: Беляева-Карнушина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Карнушин Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.02.1961

Сын: Карнушин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Карнушин Николай Дмитриевич

Смерть
14.04.2013
Щучинские Пески, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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