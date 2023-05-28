Залеев Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Залеев Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залеева Виктория Максимовна

Мать ребёнка: Васильева Марина Леонидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Залеева Елизавета Максимовна

Мать ребёнка: Васильева Марина Леонидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Марина Леонидовна