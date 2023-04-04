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Кочубей Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1820

Жена: Кочубей Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Кочубей Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
23.02.1824

Дочь: Елена Васильевна

Мать ребёнка: Кочубей Варвара Николаевна

Ярославец
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Галаган Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Кочубей Варвара Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1829

Сын: Кочубей Василий Васильевич

Мать ребёнка: Кочубей Варвара Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник
Смерть
1844