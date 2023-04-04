Кочубей Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1784
Дата смерти1844
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1820
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Варвара Николаевна
Рождение ребёнка
23.02.1824
Дочь: Елена Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Варвара Николаевна
Ярославец
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Галаган Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Кочубей Варвара Николаевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1829
Сын: Кочубей Василий Васильевич
Мать ребёнка: Кочубей Варвара Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник
Смерть
1844