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Кулигина Марина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1961

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1961

Отец: Белопухов Виктор Михайлович

Мать: Белопухова Галина Алексеевна

Рождение ребёнка
06.09.1983

Дочь: Кулигина Ксения Олеговна

Отец ребёнка: Кулигин Олег Васильевич

Рождение ребёнка
30.01.1985

Сын: Кулигин Иван Олегович

Отец ребёнка: Кулигин Олег Васильевич

Рождение ребёнка
26.10.1988

Сын: Кулигин Алексей Олегович

Отец ребёнка: Кулигин Олег Васильевич

Рождение ребёнка
10.02.1991

Дочь: Фрянцева Анастасия Олеговна

Отец ребёнка: Кулигин Олег Васильевич

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