Кулигина Марина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1961
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1961
Рождение ребёнка
06.09.1983
Дочь: Кулигина Ксения Олеговна
Отец ребёнка: Кулигин Олег Васильевич
Рождение ребёнка
30.01.1985
Отец ребёнка: Кулигин Олег Васильевич
Рождение ребёнка
26.10.1988
Отец ребёнка: Кулигин Олег Васильевич
Рождение ребёнка
10.02.1991
Дочь: Фрянцева Анастасия Олеговна
Отец ребёнка: Кулигин Олег Васильевич