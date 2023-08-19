Климов Леон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климов Леон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Антонина Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Михаил Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Галина Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климов Сергей Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Валентина Леонтьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дмитриева (Климова) Мария Леонтьевна

Мать ребёнка: Климова Акулина Михайловна

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