Климов Леон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Антонина Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Галина Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Валентина Леонтьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дмитриева (Климова) Мария Леонтьевна
Мать ребёнка: Климова Акулина Михайловна