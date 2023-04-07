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Ирина Евстафьевна
Ирина Евстафьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1841
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Евстафий Федорович
1814 г.р.
Мать
Дарья Максимовна
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец:
Евстафий Федорович
Мать:
Дарья Максимовна
Смерть
Неизвестно
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