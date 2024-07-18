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Алексей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Между 1864 и 1910

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Афанасий Леонтьевич

Мать: Ирина Авраамовна Обрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Павловна

Смерть
Между 1864 и 1910
Рождение ребёнка
15.12.1874

Дочь: Анисья Алексеевна

Мать ребёнка: Варвара Павловна

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.04.1879

Сын: Трофим Алексеевич

Мать ребёнка: Варвара Павловна

Мунсют, Цивильский район, Чувашская Республика

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