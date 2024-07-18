Алексей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиМежду 1864 и 1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Афанасий Леонтьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Павловна
Смерть
Между 1864 и 1910
Рождение ребёнка
15.12.1874
Дочь: Анисья Алексеевна
Мать ребёнка: Варвара Павловна
Рождение ребёнка
07.04.1879
Сын: Трофим Алексеевич
Мать ребёнка: Варвара Павловна