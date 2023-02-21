Ермилова Антонина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1930
Сын: Ермилов Валерьян Алексеевич
Отец ребёнка: Ермилов Алексей Васильевич
Самарская обл. Кинельский р-н СХИ
Смерть
Неизвестно
Воружка, Шиловский муниципальный район, Рязанская область