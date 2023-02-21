Ермилова Антонина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова Антонина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1930

Сын: Ермилов Валерьян Алексеевич

Отец ребёнка: Ермилов Алексей Васильевич

Самарская обл. Кинельский р-н СХИ
Смерть
Неизвестно
Воружка, Шиловский муниципальный район, Рязанская область
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