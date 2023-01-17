(Мурова) Хильма Николаевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1897
Дата смерти1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Hanttula / Гантулова, Хантулова
Бракосочетание
10.06.1923
Муж: Wilhelm
Рождение ребёнка
09.11.1924
Дочь: Эльза Васильевна
Отец ребёнка: Wilhelm
Рождение ребёнка
02.02.1927
Дочь: Лина Васильевна
Отец ребёнка: Wilhelm
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1973