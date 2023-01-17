(Мурова) Хильма Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мурова) Хильма Николаевна

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Место рождения

Хантолово, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.09.1897

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Хантолово, Санктпетербургский уезд, Санктпетербургская губерния
Hanttula / Гантулова, Хантулова
Бракосочетание
10.06.1923

Муж: Wilhelm

Рождение ребёнка
09.11.1924

Дочь: Эльза Васильевна

Отец ребёнка: Wilhelm

Рождение ребёнка
02.02.1927

Дочь: Лина Васильевна

Отец ребёнка: Wilhelm

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1973
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