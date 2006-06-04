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Огородников Александр Иванович

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Место рождения

Аннино

Дата рождения

05.06.1922

Дата смерти

04.06.2006

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1922

Отец: Огородников Иван

Мать: Огородникова Евдокия Степановна

Аннино
Бракосочетание
05.02.1946

Жена: Огородникова Ольга Никифоровна

Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.08.1946

Сын: Огородников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Огородникова Ольга Никифоровна

Смерть
04.06.2006
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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