Огородников Александр Иванович
Место рожденияАннино
Дата рождения05.06.1922
Дата смерти04.06.2006
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1922
Отец: Огородников Иван
Аннино
Бракосочетание
05.02.1946
Ояш, Болотнинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.08.1946
Сын: Огородников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Огородникова Ольга Никифоровна
Смерть
04.06.2006
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область