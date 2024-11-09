Лобанцева Любовь Павлиновна 08.02.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лобанцева Любовь Павлиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1923

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1923

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Долгопятов Геннадий Николаевич

Отец ребёнка: Долгопятов Николай Николаевич

Рождение ребёнка
1950

Сын: Долгопятов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Долгопятов Николай Николаевич

Смерть
1962

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