Лобанцева Любовь Павлиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1923
Дата смерти1962
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1923
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Долгопятов Геннадий Николаевич
Отец ребёнка: Долгопятов Николай Николаевич
Рождение ребёнка
1950
Сын: Долгопятов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Долгопятов Николай Николаевич
Смерть
1962