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Василий Карпов
Василий Карпов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1804
Дата смерти
1820
Пол
Мужской
Отец
Карп Васильев
1767 г.р.
Мать
Акулина Егорова
1767 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец:
Карп Васильев
Мать:
Акулина Егорова
Смерть
1820
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