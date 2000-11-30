(Кабпасова) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кабпасова) Фатима

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1931

Дата смерти

30.11.2000

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

1956 г.р.
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1959 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1931

Отец: Шайхутдин Гайнутдинович

Мать: Маулиха

Рождение ребёнка
03.03.1956

Сын: Фарит

Отец ребёнка: Кизат

Рождение ребёнка
08.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кизат

Рождение ребёнка
01.11.1959

Сын: Халит

Отец ребёнка: Кизат

Рождение ребёнка
16.03.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кизат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Барий

Отец ребёнка: Кизат

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кизат

Смерть
30.11.2000
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