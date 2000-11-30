(Кабпасова) Фатима
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1931
Дата смерти30.11.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1931
Отец: Шайхутдин Гайнутдинович
Мать: Маулиха
Рождение ребёнка
08.07.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кизат
Рождение ребёнка
16.03.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кизат
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кизат
Смерть
30.11.2000