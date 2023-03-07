Алексеева Евдокия Степановна
Место рождения
Дата рождения01.08.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1907
Отец: Петров Степан Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1930
Сын: Алексеев Леонид Арсентьевич
Отец ребёнка: Алексеев Арсений Васильевич
Рождение ребёнка
1934
Сын: Алексеев Юрий Арсентьевич
Отец ребёнка: Алексеев Арсений Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно