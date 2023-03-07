Алексеева Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Евдокия Степановна

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Место рождения

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

01.08.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1907

Отец: Петров Степан Петрович

Мать: не указана

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Алексеев Леонид Арсентьевич

Отец ребёнка: Алексеев Арсений Васильевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Алексеев Юрий Арсентьевич

Отец ребёнка: Алексеев Арсений Васильевич

Заосье, Батецкий муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Арсений Васильевич

Смерть
Неизвестно
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