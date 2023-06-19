Катерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатерина Федоровна

Катерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1797 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1839

Дочь: Марья Ефимовна

Отец ребёнка: Васин Ефим Антипович

Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васин Ефим Антипович

Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новоспасское, Липецкий уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно