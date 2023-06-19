Катерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1839
Дочь: Марья Ефимовна
Отец ребёнка: Васин Ефим Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васин Ефим Антипович
Работа или профессия
Неизвестно
крепостная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно