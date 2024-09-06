Зыков Иван Михеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков Иван Михеев

Зыков Иван Михеев

Место рождения

Горнево, Жуковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

12.03.1846

Дата смерти

25.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1846

Отец: Зыков Михей Алексеевич

Мать: (Никитична) Анна

Горнево, Жуковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Боровикова) Мария Миронова

Рождение ребёнка
28.04.1883

Дочь: Доровешкина (Михеева) Арина Ивановна

Мать ребёнка: (Боровикова) Мария Миронова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Михеев Павел Иванович

Мать ребёнка: (Боровикова) Мария Миронова

Смерть
25.01.1920

Мы используем куки для улучшения работы сайта.