Зыков Иван Михеев
Место рождения
Дата рождения12.03.1846
Дата смерти25.01.1920
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1846
Отец: Зыков Михей Алексеевич
Мать: (Никитична) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1883
Дочь: Доровешкина (Михеева) Арина Ивановна
Мать ребёнка: (Боровикова) Мария Миронова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: (Боровикова) Мария Миронова
Смерть
25.01.1920