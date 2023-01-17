Кислинский Павел Никитович
Место рождения
Дата рождения12.12.1912
Дата смерти28.03.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912
Рождение ребёнка
26.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Ивановна
Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1943
Сын: Кислинский Александр Павлович
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.1983
г. Саров, Нижегородская область, Россия