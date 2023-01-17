Кислинский Павел Никитович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКислинский Павел Никитович

Кислинский Павел Никитович

avatar

Место рождения

Ольгинка, Аршалынский район, Акмолинская область

Дата рождения

12.12.1912

Дата смерти

28.03.1983

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Жена

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1912

Отец: Кислинский Никита Терентьевич

Мать: Кислинская Марфа Стефановна

Ольгинка, Аршалынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
26.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Ивановна

Оренбургская область, Россия
Рождение ребёнка
21.07.1943

Сын: Кислинский Александр Павлович

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
03.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислинская Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Евдокия Ивановна

Смерть
28.03.1983
г. Саров, Нижегородская область, Россия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close