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Федотов Даниил Игоревич
Федотов Даниил Игоревич
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Древо
Место рождения
Большие Клыки
, Воскресенская волость, Казанский уезд
Дата рождения
31.05.2012
Пол
Мужской
Отец
Федотов Игорь Александрович
Мать
Федотова (Семенова) Юлия Сергеевна
1990 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2012
Отец:
Федотов Игорь Александрович
Мать:
Федотова Юлия Сергеевна
Большие Клыки
, Воскресенская волость, Казанский уезд
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