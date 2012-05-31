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Федотов Даниил Игоревич

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Место рождения

Большие Клыки, Воскресенская волость, Казанский уезд

Дата рождения

31.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.2012

Отец: Федотов Игорь Александрович

Мать: Федотова Юлия Сергеевна

Большие Клыки, Воскресенская волость, Казанский уезд
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