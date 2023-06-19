Хилюк Сергей Васильевич
Место рождения
Дата рождения07.10.1924
Дата смерти12.01.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1948
Дочь: Ладанова Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Никитина Зоя Никитична
Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Никитина Зоя Никитична
Смерть
12.01.1956