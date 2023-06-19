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Хилюк Сергей Васильевич

Место рождения

Глуховцы, Вінницька область

Дата рождения

07.10.1924

Дата смерти

12.01.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Глуховцы, Вінницька область
Рождение ребёнка
30.05.1948

Дочь: Ладанова Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Никитина Зоя Никитична

Долгопрудный, Долгопрудный, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Никитина Зоя Никитична

Смерть
12.01.1956