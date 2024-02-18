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Кандауров Андрей Анатольевич

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Место рождения

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

08.05.1982

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1982

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Троицкое, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
Работа или профессия
Неизвестно
Электроника, Программирование | Hobbies
Образование
01.09.2000
Политех
Образование
С 01.09.2000 по 20.06.2005
ИИТ
Бракосочетание
12.04.2013

Жена: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
24.08.2013

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.10.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
?.03.2019
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

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