Кандауров Андрей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения08.05.1982
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1982
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Электроника, Программирование | Hobbies
Образование
01.09.2000
Политех
Образование
С 01.09.2000 по 20.06.2005
ИИТ
Бракосочетание
12.04.2013
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
24.08.2013
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.10.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
?.03.2019
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область