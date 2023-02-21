Зиновьев (Зиновьева (Негуляева)) Фёкла Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев (Зиновьева (Негуляева)) Фёкла Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1895

Дата смерти

26.04.1976

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.10.1915

Дочь: Чуйков Анна Егоровна

Отец ребёнка: Зиновьев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
30.07.1918

Дочь: Ложкин Олимпиада Егоровна

Отец ребёнка: Зиновьев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Зиновьев Моисей Егорович

Отец ребёнка: Зиновьев Григорий Федорович

Рождение ребёнка
23.08.1923

Дочь: Нуждин Мария Егоровна

Отец ребёнка: Зиновьев Григорий Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Григорий Федорович

Смерть
26.04.1976
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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