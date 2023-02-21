Зиновьев (Зиновьева (Негуляева)) Фёкла Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1895
Дата смерти26.04.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.10.1915
Дочь: Чуйков Анна Егоровна
Отец ребёнка: Зиновьев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
30.07.1918
Дочь: Ложкин Олимпиада Егоровна
Отец ребёнка: Зиновьев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Зиновьев Григорий Федорович
Рождение ребёнка
23.08.1923
Дочь: Нуждин Мария Егоровна
Отец ребёнка: Зиновьев Григорий Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.1976
Похороны
Неизвестно