Рогулев Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогулев Михаил Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1959

Отец: Рогулев Михаил Михайлович

Мать: Некорыстнова Валентина Егоровна

Рождение ребёнка
11.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Первушина Ирина Валентиновна

Рождение ребёнка
08.12.1989

Дочь: Рогулева Марина Михайловна

Мать ребёнка: Первушина Ирина Валентиновна

Смерть
Неизвестно
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