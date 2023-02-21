Рогулев Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1959
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1959
Рождение ребёнка
11.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Первушина Ирина Валентиновна
Рождение ребёнка
08.12.1989
Дочь: Рогулева Марина Михайловна
Мать ребёнка: Первушина Ирина Валентиновна
Смерть
Неизвестно