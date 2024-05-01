Суботина (Аршинских) Ксения Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуботина (Аршинских) Ксения Антоновна

Суботина (Аршинских) Ксения Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1734

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суботин Яков Назарович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Суботин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович

Рождение ребёнка
24.01.1740 ст.

Сын: Суботин Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович

Рождение ребёнка
26.07.1741 ст.

Дочь: (Суботина) Параскева Яковлевна

Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович

Рождение ребёнка
09.09.1746 ст.

Дочь: (Суботина) Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович

Смерть
После 1734

Мы используем куки для улучшения работы сайта.