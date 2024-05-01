Суботина (Аршинских) Ксения Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1734
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1738
Сын: Суботин Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович
Рождение ребёнка
24.01.1740 ст.
Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович
Рождение ребёнка
26.07.1741 ст.
Дочь: (Суботина) Параскева Яковлевна
Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович
Рождение ребёнка
09.09.1746 ст.
Дочь: (Суботина) Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Суботин Яков Назарович
Смерть
После 1734