Баклановский Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смерти12.07.1868 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Суровцова Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Дочь священника Георгиевской Подболотной церкви Василия Баклановского.
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Георгиевской Подболотной церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
12.07.1868 ст.
Умер заштатный священник Василий Петров Баклановский, 66 лет, от удушья.