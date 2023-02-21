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Баклановский Василий Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

12.07.1868 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Суровцова Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Дочь священника Георгиевской Подболотной церкви Василия Баклановского.
Работа или профессия
Неизвестно
Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Священник Георгиевской Подболотной церкви Грязовецкого уезда.
Смерть
12.07.1868 ст.
Георгиевский, Грязовецкий уезд, Вологодская губерния
Умер заштатный священник Василий Петров Баклановский, 66 лет, от удушья.
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