Еремина (Маркушина) Вера Алексеевна
Место рождения
Дата рождения17.09.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1861
Крещение
22.09.1861
Бракосочетание
03.11.1879
Рождение ребёнка
Около 1881
Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
16.08.1888
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
06.06.1890
Дочь: Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
26.03.1894
Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
23.02.1896
Дочь: Ефросинья Фёдоровна
Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
До 1897
Дочь: Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
05.08.1898
Дочь: Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович
Рождение ребёнка
08.01.1906
Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно