Еремина (Маркушина) Вера Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремина (Маркушина) Вера Алексеевна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

17.09.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.1861

Отец: Клюкин-Маркушин Алексей Степанович

Мать: Клюкина-Маркушина Анастасия Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
22.09.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
03.11.1879

Муж: Еремин Фёдор Степанович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Еремин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
16.08.1888

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.06.1890

Дочь: Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.03.1894

Сын: Еремин Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.02.1896

Дочь: Ефросинья Фёдоровна

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
До 1897

Дочь: Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович

Рождение ребёнка
05.08.1898

Дочь: Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1906

Сын: Еремин Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Еремин Фёдор Степанович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно