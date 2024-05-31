Варенцова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1883
Дата смерти21.10.1965
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1883
Отец: Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Варенцов Сергей
Рождение ребёнка
16.05.1911
Дочь: Флёрова (Варенцова) Наталья
Отец ребёнка: Варенцов Сергей
Смерть
21.10.1965
Похороны
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область