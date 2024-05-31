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Варенцова Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1883

Дата смерти

21.10.1965

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1883

Отец: Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Варенцов Сергей

Рождение ребёнка
16.05.1911

Дочь: Флёрова (Варенцова) Наталья

Отец ребёнка: Варенцов Сергей

Смерть
21.10.1965
Похороны
Неизвестно
Дмитров, Дмитровский, Московская область

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