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Перлштейн Давид Моисеевич

Место рождения

Ust-Kut, Gorod Ust-Kut, Irkutsk Oblast, Russia

Дата рождения

13.12.1915

Дата смерти

14.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1915

Отец: Перлштейн Моисей Соломонович

Мать: Перлштейн (Черток) Анна Давидовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Риз (Риз) ?

Работа или профессия
Неизвестно
Авиаконструктор
Военная награда
Неизвестно
Перлштейн Давид Моисеевич гв. ст. техник-лейтенант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1915 Место рождения Иркутская обл., Киренский р-н, с. Устьи Воинская часть 23... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Перлштейн Давид Моисеевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1915 Иркутская обл., Киренский р-н, с. Усть-Кут. Юбилейная картотека
Смерть
14.02.1994
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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