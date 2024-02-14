Перлштейн Давид Моисеевич
Место рожденияUst-Kut, Gorod Ust-Kut, Irkutsk Oblast, Russia
Дата рождения13.12.1915
Дата смерти14.02.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1915
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Риз (Риз) ?
Работа или профессия
Неизвестно
Авиаконструктор
Военная награда
Неизвестно
Перлштейн Давид Моисеевич гв. ст. техник-лейтенант В архив Скопировать ссылку на данную страницу героя Дата рождения __.__.1915 Место рождения Иркутская обл., Киренский р-н, с. Устьи Воинская часть 23... Показать все
Военная награда
Неизвестно
Перлштейн Давид Моисеевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1915 Иркутская обл., Киренский р-н, с. Усть-Кут. Юбилейная картотека
Смерть
14.02.1994
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно