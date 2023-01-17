Бронников Юрий Филиппович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1692 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1692 ст.
Отец: Бронников Филипп -
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.
Сын: Бронников Терентий Юрьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1722 ст.
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно