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Бронников Юрий Филиппович

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Место рождения

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1692 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1712 г.р.
Вычислено 1715 г.р.
Вычислено 1719 г.р.
Вычислено 1720 г.р.
Вычислено 1722 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1692 ст.

Отец: Бронников Филипп -

Мать: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1712 ст.

Сын: Бронников Терентий Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1715 ст.

Сын: Бронников Егор Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.

Сын: Бронников Моисей Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1720 ст.

Сын: Бронников Иван Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1722 ст.

Сын: Бронников Сава Юрьевич

Мать ребёнка: не указана

Никифора Хлебникова, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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