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Аптекашев ?

Место рождения

д.Апсалямово РТ

Дата рождения

1888

Дата смерти

1935

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1892 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Гиззатуллина Махинур

Мать ребёнка: Аптекашева Миннебану

Бракосочетание
1918

Жена: Аптекашева Миннебану

Развод
1919

Жена: Аптекашева Миннебану

Смерть
1935
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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