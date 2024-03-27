Аптекашев ?
Место рожденияд.Апсалямово РТ
Дата рождения1888
Дата смерти1935
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Гиззатуллина Махинур
Мать ребёнка: Аптекашева Миннебану
Бракосочетание
1918
Жена: Аптекашева Миннебану
Развод
1919
Жена: Аптекашева Миннебану
Смерть
1935
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно