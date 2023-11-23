(Белюстин) Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1819
Отец ребёнка: Белюстин Степан Иванов
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Белюстин Степан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1824
Сын: Белюстин Николай Степанов
Отец ребёнка: Белюстин Степан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Белюстина) Елена Степанова
Отец ребёнка: Белюстин Степан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Белюстина) Мария Степанова
Отец ребёнка: Белюстин Степан Иванов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Белюстин Константин Степанович
Отец ребёнка: Белюстин Степан Иванов
Смерть
После 1858