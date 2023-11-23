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(Белюстин) Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белюстин Степан Иванов

Рождение ребёнка
10.01.1819

Сын: Белюстин Иван Степанов

Отец ребёнка: Белюстин Степан Иванов

Рождение ребёнка
1823

Сын: Белюстин Андрей Степанов

Отец ребёнка: Белюстин Степан Иванов

Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Белюстин Николай Степанов

Отец ребёнка: Белюстин Степан Иванов

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Белюстина) Елена Степанова

Отец ребёнка: Белюстин Степан Иванов

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Белюстина) Мария Степанова

Отец ребёнка: Белюстин Степан Иванов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Белюстин Константин Степанович

Отец ребёнка: Белюстин Степан Иванов

Смерть
После 1858

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