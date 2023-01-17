Лапицкий Данила Демьянович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти1845
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Лапицкий Демьян Кондратьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Капитолина Даниловна
Мать ребёнка: Лапицкая Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Лапицкий Стефан Данилович
Мать ребёнка: Лапицкая Екатерина Емельяновна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Дарья Даниловна
Мать ребёнка: Лапицкая Екатерина Емельяновна
Смерть
1845