Лапицкий Данила Демьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛапицкий Данила Демьянович

Лапицкий Данила Демьянович

avatar

Место рождения

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд

Дата рождения

1822

Дата смерти

1845

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Лапицкий Демьян Кондратьевич

Мать: не указана

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Капитолина Даниловна

Мать ребёнка: Лапицкая Екатерина Емельяновна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Лапицкий Стефан Данилович

Мать ребёнка: Лапицкая Екатерина Емельяновна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Дарья Даниловна

Мать ребёнка: Лапицкая Екатерина Емельяновна

Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Смерть
1845
Говрово, Кощинская волость, Смоленский уезд
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close